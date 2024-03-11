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Закон, порядок, государство

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В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлен обвиняемый в мошенничестве предприниматель из Подмосковья

Следственным подразделением СУ УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего жителя Московской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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