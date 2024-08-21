Фиктивных супругов-иностранцев выселят из России. Комментарий Георгия Бовта

Политолог рассуждает, сократится ли число фиктивных браков ради российского гражданства после того, как этим вопросом занялось правительствоВ правительстве подготовили поправки к законопроекту, направленному на борьбу с фиктивными браками при получении иностранцами разрешения на временное проживание (РВП) в России.
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