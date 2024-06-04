Джо Байден назвал Дональда Трампа продающим президентство преступником

Бывший президент США Дональд Трамп «продает свое президентство тому, кто больше заплатит». Об этом 3 июня заявил действующий американский лидер Джо Байден, комментируя способы сбора пожертвований Трампом, штаб которого предлагает различные товары с его символикой.