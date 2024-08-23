ПОСОЛ АНТОНОВ ЗАЯВИЛ О БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТИ ВСУ СОЗДАТЬ БУФЕРНУЮ ЗОНУ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Глава дипломатической миссии России в США прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область. Русский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вопреки радостным реляциям ВСУ, Киеву не удастся создать какую-либо "буферную зону" на территории России, так как это просто невозможно.