Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

Теперь медкарта всегда под рукой — на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО» Автоматический доступ к электронной медкарте теперь доступен жителям Москвы, у которых есть полис ОМС и полная учетная запись на mos.
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