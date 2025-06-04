Новый перспективный метод лечения некоторых наиболее агрессивных форм рака желудка показал обнадеживающие результаты во второй фазе клинических испытаний

Многообещающий новый метод лечения некоторых наиболее агрессивных типов рака желудка продемонстрировал обнадеживающие результаты в ходе клинического исследования II фазы, значительно сократив опухоли и повысив выживаемость пациентов.
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