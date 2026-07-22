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Fitch: Государственный долг развитых стран достигнет рекордных $75,8 трлн к концу 2026 года

Fitch: Государственный долг развитых стран достигнет рекордных $75,8 трлн к концу 2026 года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало масштабное исследование, согласно которому совокупный суверенный долг развитых экономик мира к концу 2026 года вырастет до астрономических $75,8 трлн.

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