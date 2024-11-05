Культовый внедорожник Suzuki Jimny не превратится в электрокар

В начале 2023 года Suzuki пообещала, что переведет свой культовый внедорожник Jimny на электротягу. Предполагалось, что «батарейная» версия «Джимни» увидит свет в 2026 году, но, как выяснилось накануне, машину придется подождать дольше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии