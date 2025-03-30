Кто такая Ольга Зарубина, которую Сергей Соседов назвал дивой шоу «Суперстар!»

Юбилейный сезон популярного телешоу «Суперстара!» завершился. Несмотря на то, что победу в шоу одержала певица Ксения Георгиади, музыкальный критик Сергей Соседов назвал имена двух главных див проекта по своей версии.
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