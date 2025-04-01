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Новый ГОСТ предписал рестораторам отводить 20% ассортимента российским винам

Новый ГОСТ предписал рестораторам отводить 20% ассортимента российским винам

В России начал действовать новый ГОСТ, предлагающий ресторанам выделять в меню винам российского производства долю не менее 20% ассортимента, приводя их в начале карты и сопровождая специальными отметками, пишет агентство РИА Новости.

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