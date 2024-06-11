Царев заявил о провале стратегии Зеленского на саммите в Швейцарии

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев, комментируя проект совместного заявления по итогам предстоящей мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил о провале стратегии украинского президента Владимира Зеленского, «желавшего все решить без России».
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