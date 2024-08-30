Законодатель-демократ из Техаса сменила партию

Крайне левая политика Демократической партии стала причиной того, что законодатель штата Техас Шон Тирри, вышла из Демократической партии, чтобы стать республиканкой, о чем она рассказала 30 августа на сцене мероприятия Moms for Liberty в Вашингтоне.
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