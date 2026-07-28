Роботы-дояры, собственные генетические центры и миллиардные субсидии: как Краснодарский край удерживает статус главной животноводческой базы юга России

Роботы-дояры, собственные генетические центры и миллиардные субсидии: как Краснодарский край удерживает статус главной животноводческой базы юга РоссииКраснодарский край давно перестал быть просто «житницей России».
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