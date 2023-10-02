Католикос Гарегин II: политика Еревана и раскол народа привели к потере Карабаха

Католикос всех армян Гарегин II во время общенационального молебна в духовном центре ААЦ - Первопрестольном Святом Эчмиадзине - назвал причины, которые привели к тяжелой ситуации в Карабахе, передает РИА Новости.
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