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Католикос Гарегин II: политика Еревана и раскол народа привели к потере Карабаха

Католикос Гарегин II: политика Еревана и раскол народа привели к потере Карабаха

Католикос всех армян Гарегин II во время общенационального молебна в духовном центре ААЦ - Первопрестольном Святом Эчмиадзине - назвал причины, которые привели к тяжелой ситуации в Карабахе, передает РИА Новости.

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