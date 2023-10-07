В Татарстане открыли 22 кабинета медико-психологической помощи для семей участников СВО

Региональная комиссия по вопросам поддержки участников спецоперации в РТ обсудила меры поддержки военнослужащих и их семей, включая социальную адаптацию, реабилитацию, обучение и трудоустройство ветеранов СВО и членов их семей, решение юридических вопросов, а также предоставление медицинской помощи и психологической поддержки.