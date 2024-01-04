Губернатор Авдеев готов принять отставку мусорного регоператора «Биотехнологии»

Владимирский бизнес будет отодвинут от мусорного рынка, если это случится.Вчера губернатор Владимирской области Александр Авдеев опубликовал довольно жирный намек одному из трех региональных операторов в сфере сбора и утилизации мусорных отходов в регионе.
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