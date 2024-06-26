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Де Брюйне про 0:0 с Украиной: «Пытались выиграть, но знали, что можем пропустить и вылететь с Евро. Иногда нужно идти на риск, а иногда действовать умно»

Де Брюйне про 0:0 с Украиной: «Пытались выиграть, но знали, что можем пропустить и вылететь с Евро. Иногда нужно идти на риск, а иногда действовать умно»

После матча с Украиной в 3-м туре (0:0) бельгийцы заняли второе место в группе E и вышли в 1/8 финала.

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