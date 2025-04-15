Встречу Путина и спецпосланника США назвали продуктивной

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа прошла продуктивно. Об этом на своей странице в Х сообщил участвовавший в переговорах глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.