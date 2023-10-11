Израиль под угрозой войны с Ираном и Хезболлой Израилю грозит ведение боевых действий сразу на пяти фронтах – к движению ХАМАС готовы присоединиться другие радикальные исламские группировки и мусульманские государства.
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