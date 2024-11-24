Списание долгов для участников СВО: помощь военнослужащим и их семьям Ольга ВайленкоПодписанный президентом России Владимиром Путиным закон о списании долгов участников специальной военной операции (СВО) стал одной из самых значимых социальных мер поддержки для военнослужащих и их близких.
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