Из-за обстановки в стране переносятся выходные: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими Юлия ЧелкановаМинистерство труда Российской Федерации анонсировало значительные изменения в праздничном расписании на ближайшие два года.
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