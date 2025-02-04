Гнилые рубашки для министра Колокольцева

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, в Замоскворецком районном суде Москвы прошли прения по уголовному делу в отношении поставщика гнилых форменных рубашек в МВД РФ: речь про генерального директора ООО "БМФ" Бориса Ляшука.
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