Axios: Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае наземной операции

Иранские власти направили Израилю послание, в котором подчеркнули, что не хотят дальнейшего обострения конфликта между движением ХАМАС и еврейским государством, но им придется вмешаться, если израильская военная операция в секторе Газа перейдет в наземное наступление.
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