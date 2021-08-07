С миру по нитке

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Простое и бюджетное преображение типичного хрущёвского балкона

Простое и бюджетное преображение типичного хрущёвского балкона

Балкон в хрущёвской квартире одинаков везде: узкий, нередко старый и не отремонтированный. Чтобы максимально бюджетно преобразить его и создать место для аккуратного хранения вещей, можно воспользоваться идеями из реализованного примера ниже.

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