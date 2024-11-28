Мошенники дистанционно блокируют iPhone жителей России: Что происходит?

Мошенники разработали новый способ взлома iPhone. Всё происходит дистанционно. Как киберпреступники это делают?Мошенники разработали новый способ взлома iPhone - они выдают вредоносные программы за инструмент возвращения удалённых приложений из App Store.
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