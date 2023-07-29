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Президент Путин: Мирный план Африки по прекращению огня на Украине нереализуем из-за наступления ВСУ

Президент Путин: Мирный план Африки по прекращению огня на Украине нереализуем из-за наступления ВСУ

Президент России Владимир Путин, пообщался с журналистами и заявил о том, что предложенный африканскими лидерами мирный план по урегулированию конфликта на Украине в ходе саммита «Россия — Африка, нельзя реализовать в одном из пунктов никоим образом.

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Комментарии
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Sasha_1610
Предложенный африканскими странами мирный план? Я не ослышался наивные вы мои. Действительно Россию и Африку много связывает....Особенно в области распространении ВИЧ за 2022 год. В прошлом году Россия заняла почётное 5 место в скорости любезные вы мои...Великая Россия должна гордится такому соседству. Впереди нас такая же великая страна как Южная Африканская Республика замечательные вы мои...
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