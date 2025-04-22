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Администрация города Челябинска

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Ваш город – ваш выбор! Стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства 

Ваш город – ваш выбор! Стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства 

Хотите, чтобы в вашем районе было больше мест для отдыха и прогулок, в шаговой доступности появлялись новые детские площадки и места для занятий спортом? С 21 апреля по 12 июня выбирайте объекты для благоустройства на 2026 год.

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