Опасные жиросжигатели и спортивные добавки: подросток в Подмосковье на грани смерти Елена ГалицкаяВ Подмосковье вновь произошел случай отравления подростка, который употребил сомнительные жиросжигатели в стремлении достичь идеальной фигуры и улучшить спортивные результаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии