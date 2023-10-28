Опасные жиросжигатели и спортивные добавки: подросток в Подмосковье на грани смерти Елена ГалицкаяВ Подмосковье вновь произошел случай отравления подростка, который употребил сомнительные жиросжигатели в стремлении достичь идеальной фигуры и улучшить спортивные результаты.