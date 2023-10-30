Общественные помощники бизнес-омбудсмена Башкортостана по просьбе предпринимателей приняли участие в профилактических визитах

Общественные помощники Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан по заявлениям предпринимателей приняли участие в профилактических визитах, проведенных Министерством экологии и природопользования Республики Башкортостан и Государственным комитетом Республики Башкортостан по ветеринарии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии