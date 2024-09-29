Прогноз на матч Лумеццане – Арциньяно 30 сентября 2024 года

БОНУС от Лиги Ставок: фрибет 4 444 ₽ и подписка на 4 месяца на ОККО Матч между Лумеццане и Арциньяно в рамках 7-го тура чемпионата Италии Серии C обещает быть интересным противостоянием, так как обе команды демонстрируют неплохую атакующую игру, но при этом не всегда стабильны в обороне.