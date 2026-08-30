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Царьград

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МВД сообщило о применении перцового баллончика в семье в Петербурге

МВД сообщило о применении перцового баллончика в семье в Петербурге

МВД в Петербурге сообщило о применении 23-летним мужчиной перцового баллончика в подъезде дома в Калининском районе вечером 29 августа.

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