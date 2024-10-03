Это один из действенных способов для местного бизнеса компенсировать нехватку рабочих рук В Барнауле 130 компаний используют труд несовершеннолетних – столько предприятий сотрудничают со службой занятости по вопросу устройства подростков к себе на работу.
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