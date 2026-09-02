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МОСИНФОРМ

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Собянин: В сторону Московского региона за месяц было направлено 8 670 БПЛА

Собянин: В сторону Московского региона за месяц было направлено 8 670 БПЛА

С 1 августа по 1 сентября в сторону Московского региона было направлено почти 8,7 тысячи беспилотников.

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