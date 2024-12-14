Вооруженные силы (ВС) России уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley и взяли в плен трех бойцов украинской армии под Курском.
Российские военные взяли в плен бойцов ВСУ под Курском
Комментарии
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наталия мезенева
Не надо в Курской области пленных брать, там воюют фашисты, которые издеваются и убивают мирных. Там "поваров" нет!
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18 час.
E
Ed
Тоже удивляюсь и судами над наемниками. С какого перепугу нужен суд над теми, кто во всем мире это гарантированно 200-й?
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17 час.
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