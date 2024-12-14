Российские военные взяли в плен бойцов ВСУ под Курском

Не надо в Курской области пленных брать, там воюют фашисты, которые издеваются и убивают мирных. Там "поваров" нет!

E

Ed

Тоже удивляюсь и судами над наемниками. С какого перепугу нужен суд над теми, кто во всем мире это гарантированно 200-й?