Долгосрочные сбережения в России могут привязать к количеству детей

Софинансирование по программе долгосрочных сбережений могут привязать к количеству детей, пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение председателя Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Аркадия Недбая.
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