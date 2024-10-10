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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Бельгии 1 победа в 5 последних матчах. Далее команда Тедеско сыграет с Францией и Италией

У Бельгии 1 победа в 5 последних матчах. Далее команда Тедеско сыграет с Францией и Италией

Команда тренера Доменико Тедеско, уступая в счете 0:2, сыграла вничью с Италией (2:2) в гостевом матче 3-го тура лиги наций.

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