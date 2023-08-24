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ПАОК подтвердил, что Оздоев из-за отсутствия британской визы пропустит матч с «Хартс»

ПАОК подтвердил, что Оздоев из-за отсутствия британской визы пропустит матч с «Хартс»

«Нет, Оздоев не сможет принять участия в сегодняшнем матче из-за проблем с визой», – заявили в пресс-службе ПАОК.

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