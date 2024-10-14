Рождерс: Метафизика войны-3. Пояснительная бригада

VG

Vasily Golov

alexandr-rogers....Вы правы.Украинские населенные пункты и дороги к ним в асфальте.Проселки с грунтовыми- для поля и трактора.Какая цивилизованная и развитая страна,эта Украина.В РСФСР не наберете и 50% асфальта в населенных пунктах.Ради национальной гордости строили дороги в союзных республиках,ублажали.Побывал на Украине при СССР и видел национализм и уровень ублажения со стороны Союза ССР.В войне действуют законы физики,законы тактики и стратегии.Стрельбы по законам физики.Атаки- тактики,война- стратегии.Никакой мета.