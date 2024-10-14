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Рождерс: Метафизика войны-3. Пояснительная бригада

Рождерс: Метафизика войны-3. Пояснительная бригада

На ютубе есть лекции профессора Жаринова «Метафизика войны». Только Жаринов профессор филологии, а не философии, поэтому не понимает смысла самого термина «метафизика».

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
alexandr-rogers....Вы правы.Украинские населенные пункты и дороги к ним в асфальте.Проселки с грунтовыми- для поля и трактора.Какая цивилизованная и развитая страна,эта Украина.В РСФСР не наберете и 50% асфальта в населенных пунктах.Ради национальной гордости строили дороги в союзных республиках,ублажали.Побывал на Украине при СССР и видел национализм и уровень ублажения со стороны Союза ССР.В войне действуют законы физики,законы тактики и стратегии.Стрельбы по законам физики.Атаки- тактики,война- стратегии.Никакой мета.
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