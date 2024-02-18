Чехия за два года потратила на пособия украинским беженцам $710 млн

Украинским беженцам, которые прибыли в Чехию после 24 февраля 2022 года, выплатили за этот период гуманитарные пособия в общей сложности в размере 16,33 млрд крон (около $710 млн), на данный момент в стране проживают 383 тыс.
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