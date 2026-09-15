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От шахтёра до агента, который следит за пришельцами: как Томми Ли Джонс стал легендой Голливуда

От шахтёра до агента, который следит за пришельцами: как Томми Ли Джонс стал легендой Голливуда

Томми Ли Джонс — один из тех актёров, которых невозможно спутать ни с кем другим: каменное лицо, колючий взгляд и абсолютная убедительность в любой роли — от техасского шерифа до агента, охраняющего Землю от инопланетян.

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