Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о расистском скандале с бразильским футболистом «Зенита» Венделом, который был удален в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков.