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SPORT24.ru

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Орлов — о расистском скандале с футболистом «Зенита» Венделом: «Лично я его понимаю. Это же самое страшное»

Орлов — о расистском скандале с футболистом «Зенита» Венделом: «Лично я его понимаю. Это же самое страшное»

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о расистском скандале с бразильским футболистом «Зенита» Венделом, который был удален в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков.

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