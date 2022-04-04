Леди Mail.ru

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Ершова
    На лице явно прослеживается ботокс, и какая после этого она красавица?Что известно о по...
  • Владимир
    Что за дебилы такие гороскопы сочиняют и выкладывают.Гороскоп на 24 ма...
  • Владимир
    Что за дебил этот тупой гороскоп сочинял.Гороскоп на 23 ма...

Скоро тепло: 7 летних вещей, актуальных всегда

Скоро тепло: 7 летних вещей, актуальных всегда

Пока в это верится с трудом, но скоро мы уберем на дальние полки пуховики и шарфы. Для тех, кто заранее хочет подготовить гардероб к теплому сезону, стилист Татьяна Жизнякова собрала семь летних вещей, актуальность которых сохранится надолго.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх