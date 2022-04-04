Скоро тепло: 7 летних вещей, актуальных всегда

Пока в это верится с трудом, но скоро мы уберем на дальние полки пуховики и шарфы. Для тех, кто заранее хочет подготовить гардероб к теплому сезону, стилист Татьяна Жизнякова собрала семь летних вещей, актуальность которых сохранится надолго.