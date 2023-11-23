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Президент Литвы успокоил говорившего об угрозе со стороны России главу МИД

Президент Литвы успокоил говорившего об угрозе со стороны России главу МИД

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил «сесть и успокоиться» министру иностранных дел страны Габриелюсу Ландсбергису, который заявил, что Россию на Украине «остановить не удается, и она может развязать военные действия против стран НАТО».

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