Президент Литвы успокоил говорившего об угрозе со стороны России главу МИД

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил «сесть и успокоиться» министру иностранных дел страны Габриелюсу Ландсбергису, который заявил, что Россию на Украине «остановить не удается, и она может развязать военные действия против стран НАТО».
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