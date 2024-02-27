Митя Фомин о шоу «Выжить в Самарканде»: «Я к такому был не готов»

На телеканале ТНТ близится финал грандиозного шоу «Выжить в Самарканде», где 12 участников из звездной и народной команд почти два месяца проходили сложные испытания в загадочном Узбекистане в борьбе за десять миллионов рублей.
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