Неделя в Архангельской области начнётся со снегопада и метелей

Согласно прогнозу Северного УГМС, осадки сегодня ожидаются в большинстве районов, также синоптики предупреждают о гололёдеОжидается ветер западной четверти 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
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