В Самарской области полицейские пресекли деятельность незаконного игорного заведения

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское» совместно с коллегами 3 оперативного отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен факт незаконной организации и проведения азартных игр на территории города Сызрани.