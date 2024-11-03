В Таджикистане иногда не оформляют документы при рождении детей: нет денег на пошлину, нет социалки и не все умеют писать

Одиссей не надо путать кислое с теплым. это искажает картину мира. туркменов, в отличие от КирТаджУзов, у нас исчезающе малое количество. Туркменбаши, в отличие от Эмомали, справляется со своим народом самостоятельно.

Одиссей +100500! Если вспомнить, то 4 убийцы (террористами их назвать сложно) пошли на Крокус за пол-ляма!!!! По 125К на нос!!! Если подумать и сопоставить, то они эти деньги ЧЕСТНЫМ трудом заработали бы за 1-2 месяца и без особого риска и последствий в виде пожизненного. Особенно - брадобрей. Но они пошли-таки убивать. Значит - пошли не из-за денег, а из личной ненависти к нам. Других поводов я придумать не смог.