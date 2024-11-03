Avia.pro - СМИ Документы? Какие документы? В Средней Азии об этом даже не слышали! Слово "документ" для многих жителей Средней Азии — это примерно то же самое, что "космический корабль" для глубоко провинциального жителя, который не видел даже стыковку в телевизоре.
В Таджикистане иногда не оформляют документы при рождении детей: нет денег на пошлину, нет социалки и не все умеют писать
Комментарии
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Одиссей
не надо путать кислое с теплым. это искажает картину мира. туркменов, в отличие от КирТаджУзов, у нас исчезающе малое количество. Туркменбаши, в отличие от Эмомали, справляется со своим народом самостоятельно.
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19 час.
Одиссей
+100500! Если вспомнить, то 4 убийцы (террористами их назвать сложно) пошли на Крокус за пол-ляма!!!! По 125К на нос!!! Если подумать и сопоставить, то они эти деньги ЧЕСТНЫМ трудом заработали бы за 1-2 месяца и без особого риска и последствий в виде пожизненного. Особенно - брадобрей. Но они пошли-таки убивать. Значит - пошли не из-за денег, а из личной ненависти к нам. Других поводов я придумать не смог.
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19 час.
Одиссей
Да какие слезы!! Я Вас умоляю!!! Просто штришок к пониманию менталитета тех ,кто едет к нам. И понимание причины, по которой наши дуры, связавшись с таджиком ВДРУГ обнаруживают, что ТАМ у ее благоверного есть еще одна жена и семеро по лавкам. А паспорт - чистенький!!
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19 час.
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