Великобритания выпустила обзор обороны Strategic Defence Review 2025 Правительство Великобритании после длительной подготовки выпустило стратегический обзор обороны Strategic Defence Review 2025.
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Великобритания выпустила обзор обороны Strategic Defence Review 2025 Правительство Великобритании после длительной подготовки выпустило стратегический обзор обороны Strategic Defence Review 2025.
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