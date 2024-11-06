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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ник Ричардс пропустит не менее 2 недель с переломом реберного хряща

Центровой «Хорнетс», как ожидается, пропустит не менее двух недель в связи с переломом реберного хряща под правой ключицей.

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