Two Harbors Investment объявила о дивидендах в рамках сделки по слиянию

Американский инвестиционный фонд недвижимости Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO), специализирующийся на управлении правами на обслуживание ипотечных кредитов (MSR) и ценными бумагами с ипотечным обеспечением, объявил о решении совета директоров выплатить «промежуточный» (stub period) дивиденд за третий квартал 2026 года в размере $0,12196 на обыкновенную акцию.