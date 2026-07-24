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Two Harbors Investment объявила о дивидендах в рамках сделки по слиянию

Two Harbors Investment объявила о дивидендах в рамках сделки по слиянию

Американский инвестиционный фонд недвижимости Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO), специализирующийся на управлении правами на обслуживание ипотечных кредитов (MSR) и ценными бумагами с ипотечным обеспечением, объявил о решении совета директоров выплатить «промежуточный» (stub period) дивиденд за третий квартал 2026 года в размере $0,12196 на обыкновенную акцию.

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